„Gladiator“-Weltstar Russell Crowe geheim in Wien

Mitten in der Innenstadt

Geradezu schnippisch postete der bald 60-Jährige (am 7. April ist es so weit) auf X seinen Followern die Frage: „Wo bin ich jetzt gerade?“ Nun, mit dem Haas-Haus im Hintergrund, dem prachtvollen Stephansdom auch klar zu erkennen, war der Fall schnell klar, dass sich Crowe in der österreichischen Hauptstadt befindet.