Kapitän Raffl krönte Jubiläumsspiel mit Blitztor

Torschütze Raffl betonte: „Wir haben alles durchgezogen, was wir uns vorgenommen haben.“ Und sein 900. Spiel? „Es kommt mir gar nicht so vor, als wären es so viele. Man erinnert sich nur an die, in denen etwas Besonderes passiert ist.“ Folgen sollen noch viele. „Ich denke nicht an ein Ende, jetzt zählen aber die maximal 23 dieser Saison.“ Motto: „In den Körper reininvestieren, was er verlangt.“