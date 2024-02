Die schweigende Mitte ist laut geworden

Rund 40 Organisationen, Initiativen und Vereine aus allen gesellschaftlichen Bereichen hatten zur Kundgebung unter dem Motto „Nie wieder ist jetzt!“ nach Dornbirn geladen. „Wir wollen ein starkes Zeichen für Demokratie, Menschenrechte und Mitmenschlichkeit setzen“, hoffte Mitorganisator Peter Mennel von der „Plattform für Menschenrechte“ im Vorfeld auf eine rege Teilnahme. Trotz Schmuddelwetters ging dieser Wunsch in Erfüllung: Um die 2000 Menschen versammelten sich am Dornbirner Marktplatz - eine erstaunliche Zahl angesichts der Tatsache, dass die Demonstrationskultur in Vorarlberg bekanntlich nicht sonderlich ausgeprägt ist.