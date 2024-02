Wer löst endlich die Ärzte-Krise im weiten Land?

In Niederösterreich ist das (leider) nicht immer einfach. Kinderärzte mit Kassenvertrag sucht man nicht nur rund um Wien schon mit der Lupe. Aber auch in der einen oder anderen Klinik, wird es inzwischen eng! Nun muss, weil (Fach-)Ärzte fehlen, auch die Geburtshilfe- und gynäkologische Abteilung im Krankenhaus Waidhofen an der Ybbs schließen. Es gibt dort einfach zu wenig Ärzte, um alle sieben Tage jeweils 24 Stunden lang ein sicheres Umfeld zu garantieren. Bis zuletzt wurden - auch im Ausland - Fachärzte gesucht, vergebens. Dieses Problem trifft nicht nur Krankenhäuser.