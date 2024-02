Gesundheitsflop - jetzt will‘s keiner gewesen sein

Anfragen-Serie an Regierungsmitglieder

„Offenkundig nichts“, erklärt Karin Scheele. Die Gesundheitssprecherin der SPÖ im Landtag startete daher eine Serie von Anfragen an Mitglieder der Landesregierung. Detailliert begehrte sie in acht Punkten Auskunft, welche Erfolge die Gesundheitsoffensive gezeitigt hätte. Konfrontiert mit Scheeles Wissbegierde wurden die Landesräte Ludwig Schleritzko (ÖVP) als für die Landeskliniken zuständiges Regierungsmitglied, und Christoph Luisser (FPÖ), der für den NÖ Gesundheits- und Sozialfonds (NÖGUS) verantwortlich zeichnet, sowie Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.