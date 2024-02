In welchem Spital es bald keine Geburten mehr gibt

SPÖ: „Station ist zu erhalten!“

Harsche Kritik an der bevorstehenden Schließung der Spitalsabteilung in Waidhofen an der Ybbs kommt von der SPÖ. Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig bemängelt den „fehlenden Gesamtplan in der Krankenhausversorgung“ in Niederösterreich: „Jetzt wird wieder in einer Einzelaktion die Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum ausgehöhlt.“ Parteivorsitzender Sven Hergovich bringt den Standpunkt der Sozialdemokraten auf den Punkt: „Die Geburtenstation in Waidhofen an der Ybbs ist zu erhalten!“