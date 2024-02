„Bei einem Drittel aller Geburten ist Arzt nötig“

Personal muss nicht zittern

Alle betroffenen 34 Mitarbeiter sollen in andere Abteilungen oder Spitäler übernommen werden, versichern die beiden LGA-Vorstände Konrad Kogler und Alfred Zens. Und den Patientinnen stehen in Zukunft die Fachabteilungen der Kliniken in Amstetten, Scheibbs und Melk zur Verfügung. Der Großteil der rund 350 jährlichen Geburten im Krankenhaus Waidhofen an der Ybbs werde in Zukunft in Amstetten stattfinden. „Schon bisher wurden etwa Risikoschwangerschaften aus Waidhofen bei uns betreut“, so der Amstettner Primar Andreas Pfligl, der die größte Geburtenstation des Mostviertels leitet.