„Als Jungpolitikerin brauchst du gute Verbündete“

Sie ist das Gesicht der Fridays For Future-Bewegung in Österreich und erst 23 Jahre alt. Noch vor zwei Jahren schloss Lena Schilling es aus, Politikerin zu werden. Die Wienerin setzte sich in Protestcamps und auf Demonstrationen für den Klimaschutz ein. Doch nun stellte Grünen-Chef Werner Kogler sie als Spitzenkandidatin für die EU-Wahl am 9. Juni vor.