„Wenn Kickl Kanzler wird, ist das Demokratie“

„Wir sind mittlerweile in einem System, wo das Ziel einer Befragung im Untersuchungsausschuss es nicht ist, etwas herauszufinden, sondern den Zeugen in eine Falschaussage zu verwickeln.“ Die Politik sei mittlerweile davon geprägt, dass ständig versucht werde, den anderen zu kriminalisieren. Oder anders gesagt: „Wenn einem das Wahlergebnis gefällt, ist es Demokratie und wenn nicht, ist es Populismus“, so Kurz.