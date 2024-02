Fachkräftemangel trotz steigender Lehrlingszahlen

Die gute Nachricht gleich vorweg: Die Lehrlingszahlen sind im Vergleich zum Vorjahr in der Steiermark wieder gestiegen. Trotz Wirtschaftskrise haben sich 4787 junge Steirer im Jahr 2023 für eine Lehre entschieden, 15.318 waren in einem aufrechten Dienstverhältnis. Das bedeutet in Summe ein zwar dezentes, aber dennoch wichtiges Plus von 0,3 Prozent im Vergleich zu 2022.