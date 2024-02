Leiche aus abgebrannten Wasserpark geborgen

Am Montag war in dem neuen, noch nicht eröffneten Wasserpark „Oceana“ ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben des Rettungsdienstes nahm der Brand seinen Anfang in einer Wasserrutsche, später stand das gesamte Gebäude auf dem Gelände des großen Göteborger Vergnügungsparks Liseberg in Flammen. Insgesamt wurden 22 Personen bei dem Brand leicht verletzt, und ein Mann wurde vermisst.