Tödliche Hundeattacke gibt der Politik zu denken

Was kann Beißvorfälle verhindern?

Das derzeit in OÖ geltende Hundehaltegesetz ist seit 1. September 2022 in Kraft. Es soll insbesondere sichern, dass keine Versicherungslücken durch Hundehalter entstehen. Außerdem wurden auch deutliche Verbesserungen zur Ausbildung der Hundehalter getroffen. Eine Rassenliste war in der Debatte ab Herbst 2020 zwar angedacht, wurde dann aber doch nicht eingeführt. Für die Grünen war damals „von vornherein klar, dass die vorgelegte Novelle mit den geplanten Rasselisten nicht geeignet ist, Beißvorfälle zu verhindern“.