Erinnerungen an einen besonders traurigen Tag

Die Verluste auf beiden Seiten waren enorm. Zwölf B-24-Bomber der US-Air Force stürzten im Umkreis von Steyr ab, einer davon am 23. Februar in Bad Wimsbach in der Ortschaft Bergham. Von der elfköpfigen Besatzung (der Älteste war 23, der Jüngste 16) der „Leaky Tub“ (großes Loch) überlebte an diesem Aschermittwoch nur Funker Alphonse J. Lanteigne. Landwirte leisteten Erste Hilfe.