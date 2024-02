Nach interner Kritik: Muchitsch applaudiert Babler

Babler: „Strategie funktioniert“

Babler kontert am Rande der Pressekonferenz in Wien: „Wieso soll man eine funktionierende Strategie ändern?“. Er verteidigte wie auch schon in seiner Aschermittwochrede Vermögenssteuern. Die Partei habe in der Vergangenheit zu wenig „Kante gezeigt.“ Er wolle das Profil der SPÖ wieder stärken. „Es wird dauern, bis sich alle daran gewöhnt haben“, meinte Babler. Auf die Frage von Journalisten, wieso man sich Derartiges in der Partei nicht per Telefon abseits der Öffentlichkeit ausrichte, antwortet der Parteichef: „Das müssen sie denjenigen fragen, der nicht angerufen hat.“