Warum steirischer SPÖ-Chef Bieranstich verweigerte

Doskozil-Intimus Max Lercher erfand 2019 den Politischen Aschermittwoch für die SPÖ - und seine Idee zündete. Am Mittwochabend strömten mehr als 600 Genossen in die Festhalle in Kobenz in der Steiermark. Die Stimmung war gut, der Heringsschmaus mundete - nur dem steirischen SPÖ-Chef Anton Lang schmeckte das Bier gar nicht ...