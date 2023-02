Langzeitarbeitslose: Kocher gegen Jobgarantie

Das Pilotprojekt in Gramatneusiedl hat ein Budget von insgesamt 7,4 Mio. Euro. Die Kosten für den Staat belaufen sich damit auf rund 29.841 Euro pro Person und pro Jahr. Schätzungen des AMS zufolge kostet ein Jahr Arbeitslosigkeit den Staat ebenfalls durchschnittlich 30.000 Euro pro Jahr. In Österreich hat sich die Zahl der Langzeitarbeitslosen in den vergangenen zehn Jahren fast verdoppelt. Waren 2012 noch knapp 47.000 Menschen ohne Job, waren es 2022 rund 89.000.