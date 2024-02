Vilimsky: „EU-Hilfsgelder für Ukraine abstellen“

Die EU sei eine „gigantische Tintenburg“, die abgespeckt gehöre: „Wir haben 705 Abgeordnete, das ist ein absoluter Irrsinn“, so Vilimsky im krone.tv-Interview mit Jana Pasching. Der Öxit sei aber dennoch nie Thema gewesen: „Wir wollen nichts zerschlagen, sondern reformieren.“ Hilfsgelder an die Ukraine würde Vilimsky beenden. Das Geld gehe nicht an die Versorgung der Menschen, sondern an oligarchische Strukturen. „Das will ich nicht haben.“