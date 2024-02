Ukraine-Rückzug auf „vorteilhaftere Positionen“

Vor allem die Hauptstadt Kiew sei aus mehreren Richtungen attackiert worden. Schäden und Verletzte gab es nicht. In Lwiw in der Westukraine wurde ein Infrastrukturobjekt getroffen. Zwei Personen seien verletzt worden, in mehreren Wohnhäusern seien wegen der Druckwelle die Fensterscheiben kaputtgegangen. Auch eine Schule sei beschädigt worden.