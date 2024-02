Die Filetstücke der Signa gibt es nur im Paket

Ende Dezember meldete mit der Signa Prime die zweitwichtigste Konzerngesellschaft der Benko-Gruppe Insolvenz an. Es ist die zweitgrößte Pleite der Zweiten Republik, an der Spitze liegt die Signa Holding. Nun versucht der Prime-Sanierungsverwalter möglichst zügig an frisches Geld zu kommen, um die Gläubiger zu befriedigen. Kein leichtes Unterfangen. Denn: Die Wiener Immobilien Park Hyatt, Goldenes Quartier und Verfassungsgerichtshof gibt es nicht einzeln, sondern nur im Paket mit dem Kaufhaus Tyrol. Indes wurden auch schon andere Baujuwelen verscherbelt. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.