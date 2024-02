Letztes Aufbäumen von Türkis-Grün vor der Wahl

Neben dem Staunen, wie monströs die Geburtstagsfeier von Johanna Mikl-Leitner ablief, war das zweitwichtigste Thema auf der Party: Wie geht es weiter mit der Regierung? „Das werden wir in den nächsten zehn Tagen wissen“, lautete die Antwort der ÖVP-Minister. Momentan verhandeln ÖVP und Grüne intensiv über einen Fahrplan, was inhaltlich bis Ende September noch umgesetzt werden kann. Scheitern diese Verhandlungen, dann wäre es ein Ausstiegsszenario, um doch einen Superwahlsonntag am 9. Juni abzuhalten.