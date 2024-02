Bezahlkarte in Bayern: „Erfahrungen mitnehmen“

Nachdem Bayern noch im Februar die Bezahlkarte für Asylwerber in vier Kommunen einführen will, soll das Pilotprojekt bis Jahresmitte auf das gesamte deutsche Bundesland ausgeweitet werden. Wesentliches Ziel sei, Geldflüsse in die Heimatländer der Flüchtlinge zur Finanzierung von Schlepperkriminalität zu unterbinden.