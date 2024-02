Remmidemmi in der Walderlebniswelt St. Kanzian

Was es alles gibt

Von Tiefseilgarten, Soccercourt bis hin zu Kindertrampolin und moderner Boulderwand, gibt es alles, was das Herz begehrt. Aber dem nicht genug: nagelneu ist heuer das Virtual-Reality Erlebnis in der Walderlebniswelt. Es verbindet Bewegungserfahrung im Indoor-Bereich optimal mit einem futuristischen Ausflug in die digitale Erlebniswelt. Mit top aktuellen ViveFocus 3 - 3D-Brillen ist für optimales Raum- und Soundgefühl gesorgt.