Match „Thaler gegen Gerber“ länger nicht beendet

Netzwerk der Wirtschaftskammer unterschätzt

Ihr wurde in anonymen Mails, die auch die „Krone“ bekam, sogar unterstellt, dass Mitarbeiter ihres Regierungsbüros für Gerber telefonieren und Stimmung machen, anstatt Regierungsaufgaben abzuarbeiten. Ob das der Wahrheit entspricht, ist natürlich an dieser Stelle nicht zu klären. Aber völlig aus der Luft gegriffen? Warum jedoch „kippte“ letztlich die angeblich „gmahde Wies’n“ für Gerber in Richtung Thaler?