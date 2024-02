Tiroler Wirtschaftsbund und das Verliererimage

Jede Wahl kennt Sieger und Verlierer. Auch wenn man an so manchen Wahlabenden das Gefühl hat, es gibt nur Gewinner. Was die Wahl der neuen WB-Spitze am Freitag betrifft, gibt es einen ganz großen Verlierer: Den Wirtschaftsbund als gesamte Organisation. Der Showdown im Vorfeld geprägt von wochenlangem Hickhack, garniert mit Intrigen, anonymen Mails, in denen jeweils der andere angeschwärzt wurde - abstoßend. Gar alles, was im Hintergrund an Hässlichkeiten sonst noch so lief, erfährt man gar nicht.