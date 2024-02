So soll der Naschmarkt aufgewertet werden

Mehr Ramschstände, Gastrolokale und immer weniger Spezialitäten - denen der Naschmarkt seinen Namen verdankt. So lautet der Tenor unter (alteingesessenen) Standbesitzen. Dass dem nicht so ist, wollte Alexander Hengl vom Marktamt bei einem Rundgang mit der „Krone“ zeigen. Denn seit 2018 gibt es ein neues Marktkonzept. Das Motto: Konkurrenz belebt das Geschäft, es braucht aber einen gesunden Branchenmix. Und den versuchte man mit der Novelle der Marktordnung umzusetzen. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.