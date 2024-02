VwGH sieht Klärungsbedarf bei AMS-Algorithmus

Zurück zum Bundesverwaltungsgericht

Mit dieser strittigen Frage habe sich das Bundesverwaltungsgericht nicht befasst, hielt der VwGH fest. Geklärt werden muss sie in einem neuen Verfahren beim Bundesverwaltungsgericht, womit weiter offen ist, wann und in welcher Form das Programm zum Einsatz kommen könnte. Das AMS will die Entscheidung nun jedenfalls „im Detail prüfen und über die weitere Vorgehensweise entscheiden“, wie es am Montag hieß.