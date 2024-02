Kostbare Beute: Umspannwerk im Visier von Dieben

Profi-Bande hält Polizei auf Trab

Jetzt setzte eine Profi-Bande die Polizei im Bezirk Neusiedl am See „unter Strom“. Im Umspannwerk in Frauenkirchen hatten es die Kriminellen auf Hochspannungskabeln der Burgenland Energie AG abgesehen. In einer Nacht-und-Nebel-Aktion war der Maschendrahtzaun aufgezwickt und die schwere Beute vermutlich mit einem Klein-Lkw abtransportiert worden.