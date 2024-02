Falsches Spiel mit Pharma-Aktien kostete Vermögen

Ein überzeugender Anruf und ein Millionen-Versprechen: Immer wieder tappen Leute in die Falle von dreisten Betrügern. So auch ein 40-Jähriger, der in Aktien eines Pharma-Riesen groß investieren sollte. Doch statt des großen Gewinns verlor der Mann ein Vermögen. Die „Krone“ kennt die Details.