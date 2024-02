Staatsanwaltschaft prüft Verdacht gegen Imam

Sollte ein ausreichender Verdacht vorliegen, würden Ermittlungen eingeleitet. „Allah, (...) lass keinen von denen (gemeint Juden, Anm.) am Leben“, schrieb der Imam der Assalam-Moschee in Wien-Meidling etwa. Imam bezeichnet das religiös-politische Oberhaupt der islamistischen Gemeinschaft. „Oh Allah, besiege die Juden und unterstütze die Mujaheddin, die für Allah in Palästina kämpfen“, schrieb er zu einem anderen Zeitpunkt. Jüdinnen und Juden seien ein „abscheuliches Volk“, die nur „die Sprache von Blut und Mord“ verstünden.