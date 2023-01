Hass gegen Juden: „So ist Österreich nicht“

„Leben ein österreichisches jüdisches Leben“

In den vergangenen Jahren und Jahrzehnten sei viel geleistet worden, um jüdisches Leben zu fördern, betonte Deutsch. „Wir leben ein österreichisches jüdisches Leben“, sagte er. Das sei „die beste Antwort an alle Antisemiten“. Er berichtete von einer Konferenz mit Präsidenten der jüdischen Gemeinden in Europa, bei der das Stimmungsbild bedrückend gewesen sei. Antisemitismus sei in allen Formen in ganz Europa sehr präsent. Das beginne bei Klischees und gehe bis zur terroristischen Bedrohung. „In Österreich ist vieles, wenn auch nicht alles, besser als in den meisten anderen Staaten der Europäischen Union“, betonte der IKG-Präsident. Und: „Wir lassen uns nicht einschüchtern.“