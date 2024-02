Der Ärger mit den Stromrechnungen

Es war eine wahre Flut von Beschwerden, die berichteten, wie schlecht sich die Stromkunden behandelt fühlten. Stimmt schon, die Preise an den Strombörsen sind raketenartig in die Höhe geschossen. Dass damit auch mit Preiserhöhungen beim Haushalts-Strom zu rechnen war, ist klar gewesen. Aber wie ist das abgelaufen: Eine Information über eine Vervielfachung des bisherigen Preises, Nachzahlung und Vorauszahlung, wer sich beschweren oder auch nur nachfragen möchte, landet gnadenlos in der Endlos-Schleife.