Österreicher wechseln häufiger bei Strom und Gas

Wechsel vor allem bei Gas

Bisher war die Wechselrate in Niederösterreich am größten, mit 9,2 Prozent bei Strom und 12,6 Prozent bei Gas. Das dürfte mit angekündigten Vertragskündigungen zusammenhängen. Am zweitmeisten wechselten Wienerinnen und Wiener den Anbieter, am wenigsten Vorarlbergerinnen und Vorarlberger.