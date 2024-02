Es wird saniert anstatt neugebaut

So trifft die Messe, die heuer ihren Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit legt, den Nerv der Zeit. An den Ständen der Photovoltaikmodul-Hersteller versammeln sich die Leute genauso, wie an jenen mit umweltfreundlichen Heizsystemen. Der durchschnittliche Interessent hat auch schon ein gewisses Alter. Junge Familien sieht man in den Messehallen selten. Die Hürde der Kreditvergaben schlägt sich eben doch spürbar auf den Bausektor nieder.