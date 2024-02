Salzburgerin startet in neuer Erfolgsserie durch

Über eine halbe Million Menschen verfolgte im Schnitt die Auftaktepisoden der neuen ORF-Serie „School of Champions“, die vom Alltag für Ski-Talente in einem Ski-Internat handelt. Auch bei den jüngsten beiden Folgen saßen fast 400.000 Menschen vor dem Fernseher. Was das Ganze mit Profi-Fallschirmspringerin und Para-Ski-Athletin (Kombination aus Fallschirmspringen und Skifahren) Sophie Grill zu tun hat?