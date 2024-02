Berg bröckelt weiter ab: keine Entwarnung!

Kommt der Berg nicht zur Ruhe, wollen Experten weitere Maßnahmen setzen. „Es ist möglich, dass das Nebengebäude von Familie Ortner abgerissen werden muss und an dieser Stelle Schutzbauten errichtet werden. Denn genau dieses Gebäude befindet sich direkt in der Gefahrenzone“, erklärt der Osttiroler weiter, und hofft, dass die Familie eines Tages wieder zurück in den traditionellen Obergraferhof ziehen kann.