Ab jetzt wird die Mollner Gasbohrung vorbereitet

Jetzt wird es ernst: Am Dienstag rollten in den frühen Morgenstunden die ersten Baufahrzeuge die 14 Kilometer lange Zufahrtsstraße in das Jaidhaustal bei Molln. Mit Baggern wird nun der Schotterplatz für die Bohrung vorbereitet. Einige umweltverbundene Bürger stellten sich den Lastern symbolisch mit einer Blumenkette entgegen.