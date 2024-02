Mit einem Cocktail zur Bau-Messe

Schwierige Kreditkonditionen, teure Baustoffe und hohe Fixkosten – wer sich heutzutage entscheidet zu bauen, steht erst einmal vor einigen Hindernissen. Auf der heute startenden Messe „Bauen+Wohnen“ im Messezentrum Salzburg will man aber nicht schwarzmalen. Tipps und Tricks zum Energiesparen, Strategien zur Kreditentlastung und autarke Versorgung stehen im Mittelpunkt der Messe. Auch auf die Vermittlung von Nachhaltigkeit setzt man in diesem Jahr schwerpunktmäßig: In zahlreichen Vorträgen informieren Experten die Besucher über aktuelle Entwicklungen und Trends im Bereich nachhaltiges Bauen.