Alles bereit für Salzburgs größten Faschingsumzug

1602 Menschen ziehen am Samstag bunt verkleidet mit 38 aufwendig geschmückten Wägen durch Maxglan. Es ist der erste Faschingsumzug seit 2020. Entsprechend groß ist die Vorfreude. Start ist um 13.30 Uhr in der Siezenheimer Straße, um 15 Uhr ist der Zug in der Bräuhausstraße.