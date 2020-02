Falscher Kickl ging als Sieger hervor

Die Brille auf, das Haar grau gefärbt: Schon verwandelte sich der Salzburger Bernhard Mair in ein waschechtes Herbert-Kickl-Double. Beim legendären Maxglaner Faschingsumzug musste am Samstag so mancher Zuseher doppelt und dreifach hinschauen. Mit seiner Kiwara Reitertruppe sahnte Mair den ersten Platz ab.