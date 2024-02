Auf Oberwart kommt ein Baustellensommer zu

Eine Million Euro investiert die Stadtgemeinde Oberwart heuer in zahlreiche Infrastrukturprojekte, kündigte Bürgermeister Georg Rosner (ÖVP) an. Eines der größten Bauvorhaben ist die Sanierung der Graf Erdödystraße, die als wichtige Verbindung in die Innenstadt besonders stark frequentiert ist und während der Bauarbeiten im Sommer für den Verkehr gesperrt wird.