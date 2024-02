An Wochenenden keine Kassenärzte im Grenzgebiet

Lösung in Arbeit

Aufgrund des Ärztemangels sei obendrein die Belastung der Hausärzte vor allem in den Einzelpraxen enorm gestiegen, das Wochenende sei für sie daher eine wichtige Regenerationszeit. Eine Lösung sei aber in Arbeit: Ärztekammer, Gesundheitskasse und Land arbeiten an einem flächendeckenden Modell.