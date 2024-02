„Priskilla, look!“ Lugner ganz vernarrt in Presley

Schwärmt von Lugner und Wien

Schon seit Montag weilt Presley in Wien. „Er ist so wundervoll, er ist so hilfreich“, schwärmte die 78-Jährige über ihren Gastgeber. Aber auch über Wien und die Leute in Österreich hatte Presley nur Gutes zu sagen. „Ich wünschte, ich könnte länger hier bleiben. Es gibt so viel Geschichte hier - viel mehr als in den USA.“