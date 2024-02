Ob Priscilla weiß, worauf sie sich da einlässt?

Geschäft auf Gegenseitigkeit

Die Presley kam pünktlich an, war nicht so wie Vorgängerinnen von ihr, von Anfang auf Krawall mit dem Gastgeber gebürstet. Ein Geschäft auf Gegenseitigkeit, zumindest in diesem Fall. Denn beiden Parteien dürften sich rasch auf eine adäquate Gage für den Opernball-Trip der Ex des King of Rock ’n’ Roll, Elvis Presley (†1977) geeinigt haben. Gut informierte Kreise wollen wissen, dass es sich um einen mittleren, fünfstelligen Euro-Betrag handeln soll. Bleibt nur zu hoffen, dass Priscilla auch wirklich genau weiß, worauf sie sich da eingelassen hat, wenn einmal die Feststiege zum Staatsgewalze geöffnet worden ist.