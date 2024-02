Auf Tirols Pisten krachte es am Montag mehrfach

Der erste Skiunfall am Montag ereignete sich gegen 9.50 Uhr in St. Jakob in Haus (Bezirk Kitzbühel). Eine 49-jährige Einheimische fuhr im Skigebiet Pillersee auf einer Skiroute talwärts, als sie stürzte und den Skiweg rund 150 Meter entlang rutschte. In einer leichten Linkskurve kam sie dann vom Weg ab und stürzte rund 15 Meter in einen Graben, wo sie schwer verletzt liegen blieb. Nach der Erstversorgung durch die Pistenrettung flog sie der Hubschrauber ins Krankenhaus nach St. Johann in Tirol.