Sicher im Skiurlaub: Diese Regeln gelten auf Piste

Wiener, Vorarlberger und Niederösterreicher sind schon in den Semesterferien, die anderen Bundesländer folgen bald. Das heißt: Skiurlaub! Gleich mehrere Verletzte auf Tirols Skipisten gab es am Wochenende. Angesichts der Ferien ruft das Rote Kreuz das sichere Verhalten in Erinnerung.