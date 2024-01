Nur noch kurze Haftzeit für Ansfeldner Hundequäler

Es waren grauenhafte Zustände, die Polizisten am 1. September 2023 in einem Haus in Ansfelden zu sehen bekommen hatten. Im Keller des alten Gebäudes vegetierten 44 stark abgemagerte Hunde in massiv verdreckten und viel zu kleinen Käfigen bei völliger Finsternis vor sich hin. Die in den eigenen Exkrementen liegenden Tiere waren von Bisswunden und Narben nur so übersät, litten teilweise an Krankheiten und Parasiten. Der Gestank war bestialisch. „Sie können sich gar nicht vorstellen, was wir hier gefunden haben“, alarmierte eine entsetzte Polizistin den Journalstaatsanwalt.