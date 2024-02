Gescheiterte Ehen: Villach als Scheidungshochburg

Draustadt, Klagenfurt und Wolfsberg unter „Top-30“

Begründung: In der Pandemie sei vielen bewusst geworden, was sie an dem Partner haben - bzw. was sie ohne diesen nicht hätten. Nämlich eine gewisse Sicherheit. Ob auf emotionaler, oder finanzieller Ebene. Das Portal betrugstest.com hat sich Österreich in Sachen Scheidungsquote genauer angesehen, und die „Top-30“ Bezirke herausgefiltert. Wonach sich Mödling (NÖ) als Spitzenreiter deklarierte: Jede vierte Ehe ging hier in die Brüche.