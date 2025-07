Kuchl brachte Lustenau an den Rand der Niederlage

Ersatz-Goalie flog als unfreiwilliger Co-Trainer vom Feld

Kurz vor Seitenwechsel stand der auf der Bank sitzende Salzburger Torhüter Domenik Schierl bei den Gästen im Fokus. Wegen Kritik sollte er verwarnt werden. Sekunden später zückte der Unparteiische aber glatt Rot. Was war geschehen? Hofer nahm es so wahr: „Weil er kein Überzieh-Leiberl anhatte, wurde er für einen Co-Trainer gehalten. Weil damit einer zu viel auf der Bank gesessen wäre, musste er runter. Ich glaube aber, dass das im Spielbericht nachträglich vermerkt wurde.“ Möglich also, dass der Pongauer Stammkeeper des Ländle-Klubs in Runde zwei doch nicht aussetzen muss – so er denn dann zwischen den Pfosten vorgesehen wäre.