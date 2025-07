Al-Nassr hatte ohne Ronaldo nur kurz Mühe

Seit Tagen steht ganz Saalfelden Kopf! Mit Al-Nassr gastiert Cristiano Ronaldos Klub für ein Trainingslager im Pinzgau und zieht zahlreiche Fans an. Täglich umzingeln hunderte Menschen den Hotelkomplex, in dem der Superstar mit seiner Mannschaft untergebracht ist. Am Samstag testeten die Saudis in Saalfelden gegen St. Johann in Tirol und sorgten früh für einen herben Dämpfer – Cristiano Ronaldo blieb im Hotel.