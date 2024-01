Mit „Atemlos“ will Herrmann zum neuen Weltrekord

Was für den Normalsterblichen komplett irre klingt, will Jakob Herrmann von Samstag (Start 15 Uhr) auf Sonntag Realität werden lassen: 24.000 Höhenmeter in 24 Stunden. Diesen Rekord strebt der Skibergsteiger auf der Königslehen-Piste – die 2,55 km lange Strecke mit 712 Höhenmetern muss er 33-mal begehen – in Radstadt an. Den aktuellen Rekord (23.486 Höhenmeter) hält sein Kumpel Kilian Jornet. „Er steht voll hinter mir, unterstützt mich Vollgas. Ihm taugt, dass ich es versuche“, kann Herrmann auf die Unterstützung des Spaniers zurückgreifen.